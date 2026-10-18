ಜೈಲರ್ 3, ದೃಶ್ಯಂ 4, ಕಾಂತಾರ 3, ಪುಷ್ಪ 3 ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಥೆ ಹಿಟ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಎಂದು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ, ನೋಡೋಣ.
ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಲವು ಸೀಸನ್ಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜೈಲರ್ 3’ ಬರಲಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸುಳಿವು!
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ‘ಜೈಲರ್ 3’ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಜೈಲರ್’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
‘ದೃಶ್ಯಂ 4’ಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ? ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥೆ!
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ‘ದೃಶ್ಯಂ 4’ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾರ್ಜ್ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿರುವುಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
‘ಕಾಂತಾರ 3’ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ‘ಕಾಂತಾರ’ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಕಥೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಪುಷ್ಪ 3’, ‘ಕೆಜಿಎಫ್ 3’ ಯಾವಾಗ ಶುರು?
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ‘ಪುಷ್ಪ’ ಮತ್ತು ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪುಷ್ಪ 3’ ಮತ್ತು ‘ಕೆಜಿಎಫ್ 3’ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಳಿವು ಹಾಗೂ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಇತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಎರಡು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದೇ ಕಥೆ, ಹಲವು ಭಾಗಗಳು: ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಲವು!
ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜೈಲರ್’, ‘ದೃಶ್ಯಂ’, ‘ಕಾಂತಾರ’, ‘ಪುಷ್ಪ’ ಮತ್ತು ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿವೆ, ಯಾವಾಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ?