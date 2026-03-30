ಶಾಂತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸುಂದರವಾದ ಆದಿನಾಥ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೆಳೆಯ ಎನ್ನಲಾದ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಎನ್ನಲಾದ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆದಿನಾಥ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುದ್ದಿಯಾದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸುಂದರವಾದ ಆದಿನಾಥ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೆಳೆಯ ಎನ್ನಲಾದ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲೈಕಾ ಪಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರ್ಲೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ನಗುಮೊಗ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ವರ್ತನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಬನ್ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಆದಿನಾಥನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹರ್ಷ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲೈಕಾ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹರ್ಷ್ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ರಿಕೆ ಇಗ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅಥವಾ ಹರ್ಷ್ ಇಬ್ಬರೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗುತ್ತೇವೆ
ಈ ನಿರಂತರ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ X6 ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೊರಬ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬೇಡಿ ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.