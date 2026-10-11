ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಮಹಾದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ - ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾ ದುರ್ಗಾ' ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ನಂದನ್ವಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ' ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ನಂದನ್ವಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ಷತ್ ಗುಪ್ತಾ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅರ್ಥಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
'ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ'
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಥೆಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಲಿಂದ್ ನಂದನ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬೀಡು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಆಕೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಕೈಯಾರೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಅನಿಮೇಷನ್ (Hand-Drawn Animation)
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕೈಯಾರೆ ಬಿಡಿಸಿದ (ಹ್ಯಾಂಡ್-ಡ್ರಾನ್) ಅನಿಮೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಮೇಟರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಯ
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೌರವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬೆಳೆದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಈ ಚಿತ್ರವು ಪುರಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಟರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಮಹಾದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ - ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾ ದುರ್ಗಾ' ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.