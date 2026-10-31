ಮಧುಬಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ನಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮಧುಬಾಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಧುರ್ ಭೂಷಣ್, ನಟಿಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಬಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ನಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮಧುಬಾಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಧುರ್ ಭೂಷಣ್, ನಟಿಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಧುರ್ ಭೂಷಣ್ ಕುಟುಂಬದ ನೋವುಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಬಾಲಾಾ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮಧುರ್ ಭೂಷಣ್ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧುಬಾಲಾಾರ ಸಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧುಬಾಲಾ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತ ಬಂತು. ಮಧುಬಾಲಾಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ... ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿದರೂ ಮಗಳ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಬಾಲಾಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 1969 ರಂದು 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮಗಳು ನಿಧನರಾದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1975 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಸಮಾಧಿಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಸುರಿದಿದ್ದೇಕೆ?
ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಧುಬಾಲಾರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಮಶಾನವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದರು. 1975 ರಲ್ಲಿ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ.. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧುರ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಧಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನನಗೆ ದೂರದಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧುಬಾಲಾಾ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಮಾಧಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಭಯಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದುನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸಮಾಧಿ ವಿವಾದ?
2010 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಬ್ಬಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಕೆಡಗಲಾಯಿತು. ಮಧುಬಾಲಾಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ, ನೌಶಾದ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಸಹೋದರಿಯ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಗೆ, ಮಧುರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೆಡಗುವುದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.