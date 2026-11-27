ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯೂ ಒಂದು. ಸದಾ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು!
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯೂ ಒಂದು. ಸದಾ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು! ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸಾಹಸಗಳು ಅಂದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದವು.
1994ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್, ನಿರೋಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಚೇಸಿಂಗ್
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.
ಚಲಿಸುವ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುವ ಸಾಹಸ
ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಟಿಎಸ್ನ (ಈಗಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದ ರವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವ
ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ 'ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್' ಆ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದುಬಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್. ಜನಾರ್ಧನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
'ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ರಾಜು ಸುಂದರಂ ನಟನೆ
ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 'ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು' ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜು ಸುಂದರಂ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಹಾಡು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬಳಿಕ 'ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್, ನೈಜ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಚೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.