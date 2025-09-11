ವರುಣ್ ತೇಜ್-ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವರುಣ್, "ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು! ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ದಂಪತಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ (Varun Tej) ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ (Lavanya Tripathi) ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅತೀವ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವರುಣ್ ಸ್ವತಃ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏಕವರ್ಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವರುಣ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ 10.09.2025" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಈ ಸಂತೋಷದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಅವರು ಲಾವಣ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ತೇಜಾ ಸಜ್ಜಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವರುಣ್, "ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು! ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು - ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. "ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಂಡ ಡಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಕನಸಿನ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ:
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮದ ನಂತರ, ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಟಲಿಯ ಟಸ್ಕಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ, ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.