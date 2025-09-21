- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತ್ರಿಶಾ ಭುಜದ ಮೇಲಿದೆ ಆ ಟ್ಯಾಟೂ.. ಅದರ ಅರ್ಥವಾದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತ್ರಿಶಾ ಭುಜದ ಮೇಲಿದೆ ಆ ಟ್ಯಾಟೂ.. ಅದರ ಅರ್ಥವಾದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಟಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಟ್ಯಾಟೂ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
- FB
- TW
- Linkdin
ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. 'ನೀ ಮನಸು ನಾಕು ತೆಲುಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ವರ್ಷಂ'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು. 'ನುವ್ವೊಸ್ತಾನಂಟೆ ನೇನೊದ್ದಂಟಾನಾ', 'ಅತಡು' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
ತ್ರಿಶಾ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, 40 ದಾಟಿದರೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಟ್ಯಾಟೂಗಳೆಂದರೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ
ತ್ರಿಶಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟ್ಯಾಟೂಗಳೆಂದರೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಟ್ಯಾಟೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ಭುಜದ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಟ್ಯಾಟೂ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ – ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಸೈನ್. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ತ್ರಿಶಾ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಟ್ಯಾಟೂ ಆಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಆ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸದ್ಯ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. "ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮಿಂಚುವ ತ್ರಿಶಾ.. ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೇ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ'ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ತ್ರಿಶಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶಾ ನಟನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ವಸಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ಅದೇ ಹುರುಪಿನಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.