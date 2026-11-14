ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಟ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಟ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಕಲಿಯುಗದ ಕುಡುಕ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾವೇ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಕುರಿತು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಸೊಸೆ ಹಾಕಿದ ಸವಾಲ್’ ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ತಾವೇ ಎಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ‘ಕಲಿಯುಗದ ಕುಡುಕ’ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹೊರಬಂದಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾರಾಟ
‘ಕಲಿಯುಗದ ಕುಡುಕ’ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ನಿಂದಲೇ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಮುಂದೆ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಭೂಮಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ
ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಲಾ ಪಯಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್, ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಸಿರು ಬಳೆ’ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು, ನಾಟಕಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಕಲಿಯುಗದ ಕುಡುಕ’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.