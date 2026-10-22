ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕೇರಳದ ಟಾಪ್ 5 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟರ ಪೈಕಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜೈಲರ್ 2' (Jailer 2) ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮಲಯಾಳಂ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ!
'ಲಿಯೋ' ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ 'ಜೈಲರ್ 2':
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ‘South Indian BoxOffice’ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹60.5 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದ ₹60 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಗಾಲೋಟ ನೋಡಿದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಟಾಪ್ 10 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು:
- ಜೈಲರ್ 2 (Jailer 2) – ₹60.5 ಕೋಟಿ* (ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ!)
- ಲಿಯೋ (LEO) – ₹60 ಕೋಟಿ
- ಜೈಲರ್ (Jailer) – ₹57.75 ಕೋಟಿ
- ವಿಕ್ರಮ್ (Vikram) – ₹40.2 ಕೋಟಿ
- ಕೂಲಿ (Coolie) – ₹25 ಕೋಟಿ
- ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 1 (PS-1) – ₹24.15 ಕೋಟಿ
- ಡಿ ಸಿ (DC) – ₹20.3 ಕೋಟಿ
- ಬಿಗಿಲ್ (Bigil) – ₹19.6 ಕೋಟಿ
- ಐ (I Movie) – ₹19.3 ಕೋಟಿ
- ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 2 (PS-2) – ₹19.15 ಕೋಟಿ
ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೇರಳದ ಟಾಪ್ 5 ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರದ್ದೇ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ('ಜೈಲರ್ 2', 'ಜೈಲರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ ಹಾಗೂ 'ಕೂಲಿ'). ಇನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ವಿಕ್ರಮ್' 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಕೇರಳ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತಲೈವಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕೇರಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿದೆ.