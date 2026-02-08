"ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು": ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಹಿ ಸತ್ಯ!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಜೊತೆ 'ಅಧೂರೆ ಹಮ್ ಅಧೂರೆ ತುಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (Mental Health Scare)
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಜನರು ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಳಂಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿರಲಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ (Chill guy) ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಆತಂಕ (Anxiety) ಮತ್ತು ಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಬಂಧ
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವಂತಿಕಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದಲೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನವು ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಗುಣಮುಖವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು 18-19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು," ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗೃತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ
ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. "ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಅಸ್ಲಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.