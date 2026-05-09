ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಹಿದ್ ತೋರಿದ ವಿನಯವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಸದ್ಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಜನ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌಜನ್ಯದ ನಡೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಹಿದ್ಗೆ, 'ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಶಾಹಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದು, ಅವರಿಗೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಹಿದ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ವಿನಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜನ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, 'ಅಂಕಲ್ ಶಾಹಿದ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರಿಗೆ ಸಲಾಂ' ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 'ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್' ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, 'ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತಾನಾ?' ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶಾಹಿದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ 'ಓ ರೋಮಿಯೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ರಿವೇಂಜ್-ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಅವಿನಾಶ್ ತಿವಾರಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಫರೀದಾ ಜಲಾಲ್, ಅರುಣಾ ಇರಾನಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಓ ರೋಮಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಹಿದ್ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಹೋಮಿ ಅದಾಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.