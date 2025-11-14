- Home
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ರಾಣಾ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಟನೆಯ 'ಕಾಂತ' ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆಯೇ? ದುಲ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರಾ? ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
'ಕಾಂತ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ 'ಮಹಾನಟಿ', 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ', 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಕಾಂತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಾಯಕಿ, ರಾಣಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯೇನು?
ನಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟಿಕೆ ಮಹದೇವನ್ (ದುಲ್ಕರ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಯ್ಯ (ಸಮುದ್ರಖನಿ) ನಡುವೆ ಆಗಿಬರಲ್ಲ. ನಿಂತುಹೋದ 'ಶಾಂತ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಕಾಂತ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ (ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ) ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು? ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಫೋನಿಕ್ಸ್ (ರಾಣಾ) ಈ ಕೇಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಉಳಿದ ಕಥೆ.
'ಕಾಂತ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
1950ರ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್, ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್. ಆದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
'ಕಾಂತ' ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಮೈನಸ್
ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೂ, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಪಾತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿ ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ದುಲ್ಕರ್ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್.
ಕಾಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟರ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಟಿಕೆ ಮಹದೇವನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಟನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಂತ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ಬಿಜಿಎಂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಟನೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು.
ರೇಟಿಂಗ್: 2.75