ಸಣ್ಣಗಾದ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೂ ಟಕ್ಕರ್!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
fashion Feb 13 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram
ಹೊಸ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!

ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿಯ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಪುತ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: instagram
ಪಚ್ಚೆ ಹಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂದ

ಇಶಾ ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿಗಳ ಹಾರದ ಜೊತೆ ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

Image credits: instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್

ಇಶಾ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟಾಪ್-ಸ್ಕರ್ಟ್ ನೋಡಲು ಗೌನ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ 3ಡಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿತ್ತು.

Image credits: instagram
ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?

ಸಾಫ್ಟ್ ಐವರಿ ಟೋನ್‌ನ ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್ ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷದ ಇಶಾ, 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram

