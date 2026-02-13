ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿಯ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಪುತ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಇಶಾ ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಲೇಯರ್ಗಳ ಪಚ್ಚೆ ಮಣಿಗಳ ಹಾರದ ಜೊತೆ ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಇಶಾ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟಾಪ್-ಸ್ಕರ್ಟ್ ನೋಡಲು ಗೌನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ 3ಡಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿತ್ತು.
ಸಾಫ್ಟ್ ಐವರಿ ಟೋನ್ನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್ ಅನಾಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷದ ಇಶಾ, 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
