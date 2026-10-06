ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ, ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ನಟನೆಯ '418' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 'ಎ' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ.
ಭಾಷೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ 'ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸುವಂತಹ ಪಕ್ಕಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ '418' ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? - 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ರೂಮ್!
ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ 'ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 418' ಸುತ್ತಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. "ಆ ರೂಮ್ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು... ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯಮಯ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ನೋಡುಗರನ್ನ ಭಯದ ತುದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಹಳೇ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಮೈಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಯಕಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಆ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಪರಿ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು!
ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 31ರಂದೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (CBFC) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿಯಾದ, ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಎ' (A - Adults Only) ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವಾದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹೈಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ!
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ (Mythri Movie Makers) ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಈ ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ '418' ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಭಯದ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 'ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 418' ಮರೆಯಲಾಗದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ನೀಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!