ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನರಾದ ದಿನ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ವದಂತಿ ಏನು? ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು, ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನರಾದ ದಿನ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ನಂತರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ಗಿಂತ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹೋಮ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಬದುಕು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನರಾದಾಗ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ!
ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಿನ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ‘ಬಾಬು ಬೊಮ್ಮ’ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಂತೆಯೇ ಸ್ನೇಹಾ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಾ, ತಮ್ಮ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಿಯಮೈನ ನೀಕು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ಸ್ನೇಹಾ, ಬಳಿಕ ಹನುಮಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಶ್ರೀರಾಮದಾಸು, ರಾಧಾ ಗೋಪಾಲಂ ಮತ್ತು ವೆಂಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ನಟನಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕರು, ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರಂತೆಯೇ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನರಾದ ದಿನ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನದ ದಿನ ತಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಸ್ನೇಹಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ!
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸರಳ ಅಭಿನಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇನ್ನು ಅವರ ನಿಧನದ ಸುತ್ತ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ನೇಹಾ ಕುರಿತ ಈ ಸುದ್ದಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವದಂತಿಗಳಿಗಿಂತ ದೃಢೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.