ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಪೀಠ್ ಮಾ ಕುಂಜಾಪುರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿದ್ಧಪೀಠ್ ಮಾ ಕುಂಜಾಪುರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸುಬೋಧ್ ಉನಿಯಾಲ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಚಿವರು ವೇದಿಕೆಗೇ ತೆರಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮೇಳದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರು ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರಿಂದ ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಚಿವ ಸುಬೋಧ್ ಉನಿಯಾಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಲೈವ್ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲ!’
ಲೇಖಿತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಚಿವರು ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರಿಂದ ಲೈವ್ ಗಾಯನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಡಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?’ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲ
ಸಚಿವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ವಿವಾದ
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಚಾರವೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.