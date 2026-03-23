ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಯಾರು? ಏನಿದು ಅಸಲಿ ಕಥೆ?
ದ್ವಿಪಾತ್ರ, ತ್ರಿಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವೆ. ಹೀರೋಗಳು ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಅವರ 'ದಶಾವತಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ತ್ರಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಲಾ 9 ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ದಶಾವತಾರಂ' ನಂತರ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯನಟ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮೂನ್ ವಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 'ದಶಾವತಾರಂ' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೂನ್ ವಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ದುಬೈ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಕವರಿಮಾನ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಆಟ್ಟುಕ್ಕಾಲ್ ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ 16 ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು?
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.