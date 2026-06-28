Megastar Chiranjeevi ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಂಜನಮ್ಮ ಏನೆಂದರು ಗೊತ್ತಾ?
ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ. 45 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ತೆಗೆದು, ಫಾರಿನ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಧ್ಯಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಚಂಟಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗೌನು, ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಪಟ್ಟಣಂ ವಚ್ಚಿನ ಪತಿವ್ರತಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ಚಂಟಬ್ಬಾಯಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತಂತೆ.
ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಚಂಟಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಏನಿದು' ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂಜನಮ್ಮ ಬೈದರು. ಇನ್ನು ಸುರೇಖಾ, 'ಮತ್ತೆ ಮೀಸೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಳು ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ಗಾಗಿ ಮೀಸೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಂಧ್ಯಾಲಗೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದರಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 70 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಮೀಸೆ ತೆಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೂ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೂ ಮೀಸೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಂಧ್ಯಾಲ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವರ ಬಳಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಿದರಂತೆ. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸದ್ಯ ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.