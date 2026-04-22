ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗಾದೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಲನ್ ಹೆಸರು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್'.
ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್, ಬೋಬನ್, ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಫಿಯೋಕ್ (FEOK) ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೇ 1 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಹೊಸ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ವಿಲನ್ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ, ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಈ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರೀ-ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್
ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ರೀ-ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 1 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಾ. ಡೇನಿಯಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಕರ್ನಲ್ ರಹೀಂ ನಾಯಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ 'ಶಕ್ತಿ'ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೋಬನ್ 'ಮೈಕಲ್ ದೈವಸ್ಸಿ'ಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ರೀ-ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ಎಂಪುರಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ ಹೆಸರೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಖಳನಾಯಕನ ಹೆಸರು 'ಬಾಬಾ ಬಜರಂಗಿ' ಎಂದಿತ್ತು. ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಬು ಬಜರಂಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಸ್ವತಃ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.