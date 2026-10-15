ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಭಾರತ ಬಿಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಕರ್ಜತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ 'ಜಾನೆ ತು... ಯಾ ಜಾನೆ ನಾ' ಮತ್ತು 'ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್. ಇವರು 1983ರ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ನ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯನಾಗಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (OCI) ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, OCI ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರೊಳಗೆ ಭಾರತ ಬಿಡುವಂತೆ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ₹127.5 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಖಚಿತವಾದ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಜತ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರ್ಜತ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಈ ಮನೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮುಂಬೈನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ₹12 ಕೋಟಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾವು ಪಡೆದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಇಮ್ರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಸಂಭಾವನೆಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು.
2008ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೇವಲ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 'ಜಾನೆ ತು... ಯಾ ಜಾನೆ ನಾ' ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಏರಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ₹12 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನೇ ಅವರ ಈಗಿನ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
'ಜಾನೆ ತು... ಯಾ ಜಾನೆ ನಾ' ದಿಂದ 'ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ'ವರೆಗೆ: ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ
2008ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜಾನೆ ತು... ಯಾ ಜಾನೆ ನಾ' ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಜನತೆಯ ಫೇವರಿಟ್ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು 'ಐ ಹೇಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್', 'ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ', 'ಮೇರೆ ಬ್ರದರ್ ಕಿ ದುಲ್ಹನ್', 'ಏಕ್ ಮೈ ಔರ್ ಏಕ್ ತು' ಮತ್ತು 'ಮಾತೃ ಕಿ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಾ ಮಂಡೋಲಾ' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಡಲ್ ಆಯ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ' ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್?
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.