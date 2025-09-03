ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ 'ದಿ ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 16 ಆಗಸ್ಟ್ 1946 ರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
‘ದಿ ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್’ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇರುಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ: ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ 'ದಿ ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು 16 ಆಗಸ್ಟ್ 1946 ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೇರ ಕ್ರಮ ದಿನದಂದು ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ ಈ ಚಿತ್ರವು ತ್ರಿವಳಿ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 'ದಿ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಅದ್ಭುತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿದೆ.
ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇರುಕೃತಿ, ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಅನುಭವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮೇರುಕೃತಿ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ, ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಂಗಾಳ ಫೈಲ್ಸ್ ನಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಟೆಲಿ ಟಾಕ್/ಝೂಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಾ ಲಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ - ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಹಾಸ್ಯಗಳು, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಹಾಸ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.