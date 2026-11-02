ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ (AR Rahman) ಸದಾ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ (AR Rahman) ಸದಾ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, "ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಾರಿ" ಎಂಬ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ರೆಹಮಾನ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮಂಗಳ್ ರಂಗ್' ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ರೆಹಮಾನ್, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶಕ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ತುಣುಕಿನೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತೆ; ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ’
ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೆಹಮಾನ್, ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಸಂಗೀತದ ಹಿಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಏನೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಂಗಳ್ ರಂಗ್' ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಚರ್ಚೆ?
ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ 'ಮಂಗಳ್ ರಂಗ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕವ್ವಾಲಿ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾವನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಾವಣನ ತಾಂಡವದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಗೀತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳುಗರೂ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತು
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರೆಹಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವೂ ಇರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ಭಾಗ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.