ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಡಕಾಯಿತ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾನೇಲ್ ದೇವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಡಕಾಯಿತ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ 28 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಓಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
'ಡಕಾಯಿತ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೇ 8, 2026 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಇದು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಹರಿ ಎಂಬ ಕೈದಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸರಸ್ವತಿ/ಜೂಲಿಯಟ್ (ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್) ಮೇಲೆ ಆತ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.
'ಡಕಾಯಿತ್' ಚಿತ್ರದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಂಡ
'ಡಕಾಯಿತ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾನೇಲ್ ದೇವ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.