ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅವರು ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಪರತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿಯರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡುವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸಲು ನಟಿಯರು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಅವರಿಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಟಿಗೂ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ 'ಚಿನ್ನದಿ ಅಮ್ಮೇ ಚೀಕುಲು ಕಾವಾಲಾ' ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌, ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ, 'ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಹಾಡನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಂತರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ

ಇದಾದ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ 'ನಾ ಅಲ್ಲುಡು' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾರಕ್‌ಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ತಮ್ಮ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 33 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು.