- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಶಿವಗಾಮಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
ಶಿವಗಾಮಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಈಗಲೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಈ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹಿಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅವಮಾನ, ಸೋಲುಗಳಿವೆ. 'ಭಲೇ ಮಿತ್ರುಲು' ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಂದೂ ಹಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಓದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ರಮ್ಯಾ
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಓದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಂದರೆ ಭಯ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದರಂತೆ. ಸತತ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದರಂತೆ.
'ಅಳ್ಳುಡುಗಾರು' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್
'ಸೂತ್ರಧಾರುಲು' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ 'ಅಳ್ಳುಡುಗಾರು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.