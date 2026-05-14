ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ನಟ ಸುನಿಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಖ್ಯಾತಿ'ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಭ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್, ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಖ್ಯಾತಿ' ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳು
'ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಏನೇನೋ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯನಟ ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ಅವರು ವೀವ್ಸ್ಗಾಗಿ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೋದರೂ, ಅಂದರೆ ಜನ ಬೈಗುಳ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಭಾವ
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ ಗೀಳು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೂಡ 'ನೋ ಒನ್' (ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ) ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಅದು 'NO1' ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಪದಗಳ ಆಟವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಾಲ್, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. 'ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೌನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮನರಂಜನಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಾಲ್, ಅತಿಯಾದ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವೈಭವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. 'ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ ಕುಡಿಯುವುದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹಾಸ್ಯನಟರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪಾಲ್ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮನರಂಜನೆಯ ಬದಲು 'ನಿಂದನೆ, ಮದ್ಯ' ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹಾಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಅವರ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ,' ಎಂದರು. 'ನಾನು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಮಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 'ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ, 'ಸುನಿಲ್ ಜೀ, ನೀವು ಅಸಭ್ಯತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್' ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಗೆ ಕರೆ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
