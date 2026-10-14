ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಬಾರಿ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಪಮಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 50 ಬಾರಿ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಮಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ!
ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್’ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅನುಪಮಾ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 50 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಬೇಸರವಾಗದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅನುಪಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಬ್ಯುಸಿ!
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಸಿನಿಮಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅನುಪಮಾ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬದ್ರಪ್ಪ ಗಾಜುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ನರೇಶ್ ವಿ.ಕೆ., ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಸಮ್ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಭೋಗಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅನುಪಮಾ ನಾಯಕಿ!
‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ವಾನಂದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಭೋಗಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ ನಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಭೋಗಿ’ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಪಮಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ‘ಭೋಗಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಬಾರಿ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.