ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಕಪಲ್ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿಸಿ, ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಏರಿಯಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 1000 ಚದರ ಗಜ (sq yards) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ವಿಲ್ಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಈ ವಿಲ್ಲಾದ ಬೆಲೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಆಗ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ಲಾ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಿದಾಡ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ 'ರಣಬಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.