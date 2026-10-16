ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಮೂರು ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಜಿಶಾದ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2026ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ 'ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ' ಆಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೈನಲ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಲುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಶಾದ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಅವರು, ನಟನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಲುಕ್ ಕಟ್!
ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳು ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಶಾದ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಲುಕ್ನ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ, ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2023ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಜೈಲರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 3 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದ ಜಿಶಾದ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್
ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜಿಶಾದ್, 'ಜೈಲರ್ 3' ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಜಿಶಾದ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಟನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಿಶಾದ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಸರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಲಾಭ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಶಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ತಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಟನಿಗಾಗಿ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೇ ಅವರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.