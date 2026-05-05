ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಾಗ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಜೀವಾ ಅವರ ತಂದೆ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ನಟ ಜೀವಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಉಕ್ಕು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ, ಮೊದಲು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್' ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಅಡಿಪಾಪಂ', 'ಲಯನಂ', 'ಕಲ್ಪನಾ ಹೌಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಳಿಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್. ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ 'ಸೂಪರ್' ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೆಸರನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಪುದು ವಸಂತಂ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ 'ಪುರಿಯಾದ ಪುದಿರ್', 'ಚೇರನ್ ಪಾಂಡಿಯನ್', 'ನಾಟ್ಟಾಮೈ', 'ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಾಗ', 'ಸೂರ್ಯವಂಶಂ', 'ತಿರುಪ್ಪಾಚಿ', 'ಜಿಲ್ಲಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗ ಜೀವಾ ಅವರಿಗಾಗಿ 'ತಿತ್ತಿಕುದೇ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 93 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಟ ಜೀವಾ
ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ, ನಟ ಜೀವಾ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಆರ್ಬಿ ಚೌಧರಿಗೆ ಜೀವಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಿತನ್ ರಮೇಶ್, ಜೀವನ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಎಂಬ ಇತರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ.