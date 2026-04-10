ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹೀರೋ, 'ಲಡಾಖ್ ಸಿಂಹ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ನಲ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1999ರ 'ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಲಡಾಖ್ (ಏ.10): 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸಿ, ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ (61) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವೀರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇನಾ ಜೀವನವನ್ನು 5,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಹಿಮಾವೃತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಾಹಸ ಇಂದಿಗೂ ಸಾರುತ್ತದೆ. ‘ಲಯನ್ ಆಫ್ ಲಡಾಖ್ ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಾಥೆ
ಸೇನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ADGPI) ಪ್ರಕಾರ, ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ವೇಳೆ ಶತ್ರುಗಳ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಎಲ್ಒಸಿ (LoC) ವರೆಗಿನ ‘ಚೋರ್ಬಟ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಸ್’ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
1999ರ ಮೇ 30 ರಂದು ಲಡಾಖ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಇಂಡಸ್ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಮೇಜರ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಬಟಾಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ 5500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶತ್ರುಗಳು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಎನ್ಸಿಒ (NCO) ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಎದೆಗುಂದದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ತಮ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಶತ್ರುಗಳ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಷಿನ್ ಗನ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನೆನಪು
1999ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭಾರತದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಲೇಹ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1A ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಸಂಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿತ್ತು.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಬನಿ
ಕರ್ನಲ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'X' ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕರ್ನಲ್ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಲಡಾಖ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಂತೆಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.