Pew Research Center report 2024: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯೂ (Pew) ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ (Pew Research Center) ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ಯೂ 'ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಟಡಿ' (Religious Landscape Study) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ಯೂ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ:
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 70% ಹಿಂದೂಗಳು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಂತರ 65% ನೊಂದಿಗೆ ಯಹೂದಿ (Jewish) ಸಮುದಾಯವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು ಕೇವಲ 35% ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು?
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ 40% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೈನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿವೆ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವು ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಲಸೆ (Immigration) ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (Skilled worker program) ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಿತು?
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 17, 2023 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 4, 2024 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36,908 ಅಮೆರಿಕನ್ ವಯಸ್ಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯು ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳೇನು?
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವಲಸೆಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ (Immigration pattern) ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.