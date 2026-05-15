Computer based NEET exam: ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ (CBT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (NTA) ಜೂನ್ 21 ರಂದು ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (CBT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನ್, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಿದೆ" ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, 'ಗೆಸ್ ಪೇಪರ್'ಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊರಹೋಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಗೆಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ" ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೇ 8 ರಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿ, ಮೇ 8, 9, 10 ಮತ್ತು 11 ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಲೀಕ್ ಆದ ಪೇಪರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೊರಹೋಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ, ಮೇ 12 ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು" ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ 'ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್'
"ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ 'ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್' ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು 2025 ಮತ್ತು 2026 ಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು" ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು NTA ಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "NTA ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. NTA ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. NTA ಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದೋಷ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಘೋಷಣೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಇರಲಿದೆ" ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಟಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಗರ ಆಯ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
NTA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಗರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. NTA ಇಂದು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಗರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು NTA ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು" ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಳೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಾನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು NTA ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಈಗ ಸಂಜೆ 5:15 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ" ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕೂಡಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಅಂತ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 14 ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ANI)