ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರೈಲನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ತಂದರೆ 2 ಗಂಟೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 11 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರವಾರ / ಮಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಮಡಗಾಂವ್ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ರೈಲ್ವೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಠಿಣ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಾರವಾರ-ಮಡಗಾಂವ್ ರೈಲು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ರೈಲನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನ್ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ ಮರಳಿ ತರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿ ವಾದ
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರೈಲು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ, ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಪಡೀಲ್, ಜೋಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರೈಲನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಸ್ತರಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ವಿವರ
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಮಡ್ಗಾಂವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಸೇವೆಯು ಯಶವಂತಪುರ-ಮಡ್ಗಾಂವ್-ಯಶವಂತಪುರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26655/26656) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26655 (ಯಶವಂತಪುರ - ಮಡಗಾಂವ್): ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:05 ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಸಂಜೆ 7:15 ಕ್ಕೆ ಮಡಗಾಂವ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26656 (ಮಡಗಾಂವ್ - ಯಶವಂತಪುರ): ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಮಡಗಾಂವ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಸಂಜೆ 6:40 ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ.
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಯಶವಂತಪುರ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್, ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ ರೋಡ್, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮಡಗಾಂವ್ (ಗೋವಾ).
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಯಶಸ್ವಿ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು 16 ಕೋಚ್ಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನೊಂದಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ (Trial Run) ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೋಗುವಾಗ 7 ಗಂಟೆ 05 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ 6 ಗಂಟೆ 49 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ 13 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 11 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟು, ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕೆನರಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (KCCI) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಬಿ. ಅಹ್ಮದ್ ಮುದಸ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್-ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ, ಈ ರೈಲು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಇತರೆ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.