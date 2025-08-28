ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹಾಳಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ . ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಆತ್ಮೀಯರ ಆಗಮನವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ರೂಪಾಂತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವಮಾನವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲಿತ ನಡವಳಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪದ ಬದಲು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಭಾವುಕತೆಗಿಂತ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಮಗುವಿನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನಡೆಯಬಹುದು.ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಹಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯಾವುದೇ ಜಮೀನಿನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಸಮಯ ಇದೀಗ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ . ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಚಲನೆ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.