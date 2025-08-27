ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ. ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಹುದು.ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ: ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉನ್ನತ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಅನುಚಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಸಹಕಾರವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆನುವಂಶಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊರಗಿನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ.
ಮೀನ: ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.