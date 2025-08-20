ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಚಿಂತನೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳು ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ. ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಅವರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಘಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ: ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.