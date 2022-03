ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ: ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರುಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು(ಮಾ.19): ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಯತ್ರಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಹೌದು ಎಂಕಾಂ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಪತಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತೆಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋ, ಯು ಆರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೇಳೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪತಿ ರಾಕೇಶ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವರದಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು!

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು (International Women's Day) ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಹಿಳೆಯ (Women) ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು, ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು (Viral Video) ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ (empower women) ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.



ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ (Bihar) ನಡೆದ ಮದುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವೀಡಿಯೋವಿನಲ್ಲಿ, ವರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ (Dowry Demand) ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೊರಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.



ಮದುವೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಧುವಿನ ಮನೆಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಆ ನಂತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ, "ಏನು ಆಗಬೇಕೋ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮದುವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಬಾರಾತ್ (ಮೆರವಣಿಗೆ) ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

"Esi baat thi toh apni 'Auqat' waalo me karte."



A groom in video from Bihar refuses to get married, demands '#dowry' from the bride's family. It is high time we begin with ourselves and say no to dowry to abolish the use of this weapon that could destroy a woman's life! pic.twitter.com/b1YJCNAy6y