ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಐದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 18.75 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಠಾಣೆಯ ಭರ್ಜರಿ ದಾಳಿ, 18.60 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 18ಕೆಜಿ 590 ಗ್ರಾಂ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 18.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೊರಿಯರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಈ ಡ್ರಗ್ ರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಲೂ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

RMC ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆ — 8.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 8.350 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

RMC ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ,

8.350 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶ,

ಮೌಲ್ಯ: ₹8.35 ಲಕ್ಷ.

ಗಾಂಜಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗಾಂಜಾ ಸಮೇತ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಠಾಣೆ — 5.437 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶ

RT ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೈದಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪ್ತಿ: 5.437 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ

ಮೌಲ್ಯ: ₹5.43 ಲಕ್ಷ

ಈ ಐವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೆ.ಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆ — ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕನಿಂದ MDMA ವಶ

ಜೆ.ಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿ MDMA ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

21 ಗ್ರಾಂ MDMA

1 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್

₹1,500 ನಗದು

ಇವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆ — 772 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು:

772 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧನ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ

ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಡ್ರಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಡ್ರಗ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.

ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೈಡ್ರೋ ಗಾಂಜಾ

ತ್ರಿಪುರ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಂಜಾ

ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರಗ್‌ಗಳಾದ MDMA

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯುವಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗಂಭೀರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.