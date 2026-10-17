ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಾಗ 26 ದಿನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ನೆರವು ಪಡೆದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು 26 ದಿನಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟ, ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಎದುರಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ‘Baith & Bol’ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಹಲ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನು ಕಠಿಣ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು!
ಚಹಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿತಿಮೀರಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿತು.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತ ಬಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮದ್ಯಪಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ 26 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿತು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಚಹಲ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ತೊಂದರೆ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ಚಹಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಗಮನ
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಚಹಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಹಲ್ ಅವರ ಈ ಅನುಭವವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ; ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.