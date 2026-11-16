ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳೆದ್ದಿವೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.16): ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೆಸರು ಪದೇಪದೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗ ತಲುಪದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ?
ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಯಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ನೋಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವುದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ,” ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಖನೌ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಕತಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಬಹುದು,” ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪಠಾಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ?
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಪಠಾಣ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ನನಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್. ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಸಿಗಬಹುದು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ. ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಜೊತೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ನೀಡಲು ಕೆಕೆಆರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಾಯಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನ ಸುತ್ತ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಕೆಆರ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪಠಾಣ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಭವ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ವರುಣ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್-ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.