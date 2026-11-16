ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.16): ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ದಿನಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾಯಕತ್ವ ತ್ಯಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2022ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಕ್ ಹೆಸ್ಸನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ನೇರವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಫಾಫ್ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು ಕೊಹ್ಲಿ’
ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಜೊತೆ ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ನಡೆಸುವ ‘ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ವಿರಾಟ್ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ‘ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಿಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು,” ಎಂದು ಫಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಈ ಭರವಸೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಆ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಆ ಋತುವಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಬದಲು, ನನಗೆ ಅನುಭವವಿದೆ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಆ ಆಟಗಾರನ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು,” ಎಂದು ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು!
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಫಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುವುದಿರಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಫಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ‘ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು!
ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಫಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. “ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು,” ಎಂದು ಫಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು
2020ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದು ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಇದು ನನಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡಿತು,” ಎಂದು ಫಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಫಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ವಿರಾಟ್ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಿತು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.