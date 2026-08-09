ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಸೆಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) 2025-27ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ WTC ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜಯ, 4 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 52 ಅಂಕಗಳಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು (PCT) 48.15 ರಷ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
WTC 2025-27 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಟಾಪ್ 5 ತಂಡಗಳು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಮೋಘ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿದ 8 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1 ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 84 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ 87.50 ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 36 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 75.00 ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಕಿವಿ ಪಡೆಯು 6 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಯ, 1 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 52 ಅಂಕ ಹಾಗೂ 72.22 ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರಿನೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ, 28 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೂ, 58.33 ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 52 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು (48.15 PCT) ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಯು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಡೆಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಲು ಇರುವ ಸುದಿನ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.