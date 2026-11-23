ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಕನಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್(ನ.23): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 2009ರ ಬಳಿಕ ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ಗೇರುವ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ WTC 2025-27ರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ತಂಡದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ (PCT) 50.00ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಭಾರತದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ
ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಬಳಿಕ 702 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೊನೆಯ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸುಲಭ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅಜೇಯ 49 ರನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅಜೇಯ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಡ್ರಾದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 120 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 239 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 66.66ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 75.00 PCTಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಇದೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 69.23 PCTಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರಷ್ಟೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.