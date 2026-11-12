ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಮಗ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 227 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ 227 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಲದಿಂದ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದನಿಗೆ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆ ವಿನೀತ್ ಅಜೇಯ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಲದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ರಾಯ್ ಚಂದಾನಿ ಯಾರು?
ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು? ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯಚಂದಾನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ರಾಯಚಂದಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ದಿವಂಗತ ಅಜ್ಜ ತುಳಶಿದಾಸ್ ರಾಯಚಂದಾನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಲಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಯನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎನ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೋಚ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅಂಡರ್-16 ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ!
2023-24 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ BCCI ಅಂಡರ್-16 ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 138 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 833 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, 2025 ರ BCCI ನಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಗಮೋಹನ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ!
ಲಕ್ಷ್ಯ 2025-25ರ ದೇಶೀಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಪರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 223 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ಧ 86 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೇಯ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ 324 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 207 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.