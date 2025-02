ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣೆರಡು ಕಾಣಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೀಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ವೈರಲ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಸ್‌ ಪೆರ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಇನ್​ಸೈಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಗ್ಸ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸೇಠ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೆರ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟನೆಯ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಚಿತ್ರದ ‘ಚೆಲುವೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ’ ಹಾಡು ಗುಣುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಹೂ ಆರ್‌ ಯು, ಹೂ ಆರ್‌ ಯು, ಎಂದು ಹಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ‘ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಕಣ್ಣೆರಡು ಕಾಣಲ್ವಾ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನ್ಯಾಗ್ಸ್‌ 'ಕನ್ನಡಕದೊಳಗಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ಅಂದ' ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪೆರ್ರಿ, ಹೌದೇನೋ ಮನ್ಮಥ ಬಾಯ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತಾ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ:

