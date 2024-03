ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಸಲಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಸೀಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ..! ಪ್ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿತು ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಅಡಿಲೇಡ್(ಮಾ.14): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲಿಗ ಜೋಶ್ ಕ್ಯಾವಲ್ಲೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಹಿಂಡ್‌ಮಾರ್ಷ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಡಿಲೇಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಜೋಶ್ ಕ್ಯಾವಲ್ಲೋ, ಲೈಟನ್ ಮೊರೆಲ್‌ ಅವರ ಎದುರು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದೀಗ ಜೋಶ್ ಕ್ಯಾವಲ್ಲೋ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸಸ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಲೇಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವಾದ 'ಎಕ್ಸ್‌'ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೇಡ್ವಾ..? ರನ್‌ ಮಷಿನ್ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿರೋದ್ಯಾರು..?

"ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕನಸೂ ಕೂಡಾ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಪಯಣ, ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಇದೇ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಜೋಶ್ ಕ್ಯಾವಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Starting this year with my fiancée 💍❤️



Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.



You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol