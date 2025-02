'ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ನಾನದನ್ನು ಹೇಳೊಲ್ಲ': ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!

ಮಂಬೈ: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಮನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮರೆವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐಯಿಂದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಕೆ. ನಾಯ್ಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಗು ಉಕ್ಕಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕಲಿತ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

“ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇದು ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ - ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಟ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.” ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು.

