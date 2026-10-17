ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್, ಯುವರಾಜ್, ಗಂಭೀರ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದೇಕೆ? ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು!
2012ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು; ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್, ಯುವರಾಜ್, ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿಗಳೂ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳು ಆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತ
2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಮುಂದಿದ್ದ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ ಒಂದು ಕಡೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಿದರು; 2019ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲ; ತಂಡದ ಅಗತ್ಯ, ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.