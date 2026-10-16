ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ 'ಶಾರುಖ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂಬುವುದುರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸದ್ಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಭದ್ರತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಖರಿದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ದುಬೈನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯರು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿಯರು ದುಬೈ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಮುಂಬೈಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ದುಬೈ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತಾ ಬಂದರೆ ದುಬೈ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಎನಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ಈ ಮನೆಗೆ ಶಾರುಖ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಂತರ ಇದೀಗ ದುಬೈಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ದೇವಿಶಾ ಚೆಂಬೂರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 7.18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1,516.20 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಆಸ್ತಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಸ್ಕೈ ಟೆರೇಸಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.